Лобовое столкновение произошло 19 января вечером. Как заметно на записях с видеокамер, водитель BMW не предпочел в движении ВАЗ-2115.

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ДТП на Черняховского

Водитель BMW нарушил правила дорожного движения. Он поворачивал направо и не убедился, что главная дорога пуста.

В последний момент водитель BMW пытался затормозить, однако столкновения избежать не удалось. Во время удара пассажир Lada ударился головой о лобовое стекло и получил травму.

Драка с пострадавшим

Через 10 минут на место происшествия приехали патрульные. Пока участники ДТП ждали правоохранителей, пассажир Lada начал вести себя агрессивно.

Пострадавший пассажир гонялся по перекрестку за виновником ДТП / Фото "Думская"

Сначала он бил ногами и кулаками другой автомобиль. Впоследствии попытался наброситься с кулаками на пассажира и водителя BMW и даже на проезжавшего мимо случайного водителя Volvo.

Агрессивный мужчина бил авто и пытался избить водителя / Фото "Думская"

Кульминации ссора достигла, когда пострадавший водитель погнался через весь перекресток за водителем BMW. Агрессивный мужчина не смог успокоиться даже после приезда полиции, его также не остановила кровь, которая все это время текла из раны на голове.

Утихомирить пострадавшего удалось лишь когда на перекресток приехали 4 экипажа патрульных. Врачи скорой оказали помощь хулигану и отвезли его в медучреждение.

Курьезное ДТП в Одессе на Черняховского с агрессивным пассажиром: смотрите видео

Авария на Молдаванке

На улице Разумовской в Одессе произошло масштабное ДТП 19 января. Водитель автобуса выехал на встречную полосу движения и врезался в 4 автомобиля, а также снес дерево и въехал в здание.

В Одессе на Молдаванке автобус врезался в 4 авто / Фото Нацполиции

В аварии пострадали водители автобуса и Chevrolet. По предварительной информации, водитель автобуса умер по дороге в больницу.

В местных телеграм-каналах заявили, что водителю MAN стало плохо за рулем и он упал в обморок. Наиболее вероятно, что у мужчины произошел инсульт.