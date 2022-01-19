Інцидент стався 19 січня зранку. Водій буса MAN не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу.

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ДТП на Молдаванці з автобусом

На вузенькій одеській вулиці автомобілі не змогли уникнути зіткнення. Відтак, в автотрощу потрапив автобус та легкові машини:

  • Hyundai Tucson;
  • Daewoo Lanos;
  • Hyundai SantaFe;
  • Chevrolet Aveo.

В Одесі автобус врізався в 4 авто і зніс дерево
В Одесі на Молдаванці автобус врізався у 4 авто / Фото Нацполіції

За інерцією, автобус не зміг загальмувати та виїхав на тротуар. Транспорт зніс дерево та врізався в фірмовий магазин.

Унаслідок ДТП травми отримав водій автобуса та водій Chevrolet. Карети швидкої відвезли їх до лікарні. Однак видання “Думська” повідомило, що водій автобуса помер дорогою до медзакладу.

Водієві автобуса в Одесі стало погано за кермом і він врізався в 4 авто
Водієві автобуса раптово стало погано і він виїхав на зустрічну смугу / Фото "Думська"

За попередньою інформацією, причиною моторошного автозіткнення стало те, що водій MAN втратив свідомість за кермом. Місцевий телеграм-канал зазначив, що у чоловіка стався інсульт за кермом.

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Аварія з дружиною Данченка

Нещодавно в смертельну ДТП в Одесі потрапила дружина футболіста Олега Данченка. За непідтвердженою інформацією, Вікторія їхала автомобілем чоловіка.

Дружина футболіста Олега Данченка потрапила в ДТП
Рятувальники розрізали автомобіль Mercedes після ДТП в Одесі / Фото ДСНС

На Київському шосе зіткнулися 3 автомобілі. Машину, в якій нібито перебувала Данченко, сильно понівечило внаслідок удару. Рятувальникам довелося витягувати тіло за допомогою спецінструментів.