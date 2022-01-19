Інцидент стався 19 січня зранку. Водій буса MAN не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу.

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ДТП на Молдаванці з автобусом

На вузенькій одеській вулиці автомобілі не змогли уникнути зіткнення. Відтак, в автотрощу потрапив автобус та легкові машини:

Hyundai Tucson;

Daewoo Lanos;

Hyundai SantaFe;

Chevrolet Aveo.



В Одесі на Молдаванці автобус врізався у 4 авто / Фото Нацполіції

За інерцією, автобус не зміг загальмувати та виїхав на тротуар. Транспорт зніс дерево та врізався в фірмовий магазин.

Унаслідок ДТП травми отримав водій автобуса та водій Chevrolet. Карети швидкої відвезли їх до лікарні. Однак видання “Думська” повідомило, що водій автобуса помер дорогою до медзакладу.



Водієві автобуса раптово стало погано і він виїхав на зустрічну смугу / Фото "Думська"

За попередньою інформацією, причиною моторошного автозіткнення стало те, що водій MAN втратив свідомість за кермом. Місцевий телеграм-канал зазначив, що у чоловіка стався інсульт за кермом.

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Аварія з дружиною Данченка

Нещодавно в смертельну ДТП в Одесі потрапила дружина футболіста Олега Данченка. За непідтвердженою інформацією, Вікторія їхала автомобілем чоловіка.



Рятувальники розрізали автомобіль Mercedes після ДТП в Одесі / Фото ДСНС

На Київському шосе зіткнулися 3 автомобілі. Машину, в якій нібито перебувала Данченко, сильно понівечило внаслідок удару. Рятувальникам довелося витягувати тіло за допомогою спецінструментів.