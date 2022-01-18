Відомо, що за кермом автобуса "БАЗ" перебував 40-річний водій. Він перевищив швидкість та врізався в бус марки "ПАЗ", який їхав перед ним.

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ДТП з автобусами біля Харкова

Інцидент стався 18 січня зранку на вулиці Центральній у селі Тернова. Внаслідок зіткнення постраждали пасажири автобусів.

Відомо, що в салоні "БАЗа" перебувала 31 людина. Із них 6 пасажирів отримали травми. Трьох із них доставили до Чугуївської центральної райлікарні.



Два автобуси зіткнулися поблизу Харкова / Фото Нацполіції

В автобусі "ПАЗ" на момент автопригоди був лише водій. За попередньою інформацією, він не постраждав.

Під час аварії зім'яло бампер автобуса "БАЗ". У іншому транспортному засобі пошкоджена задня частина кузова.



В аварії з автобусами біля Харкова травмувалися пасажири / Фото Нацполіції

На місці працювали поліцейські. Факт ДТП на Харківщині зареєстрували та встановлюють обставини події.

Смертельна ДТП поблизу Дніпра

Нещодавно у Дніпропетровській області сталася моторошна автопригода за участі легковика та автобуса. Автомобіль "ВАЗ" врізався в маршрутку з людьми, після зіткнення транспортні засоби спалахнули.

У ДТП біля Дніпра загинув водій авто, який виїхав на зустрічну смугу руху. На момент аварії, у салоні автобуса перебували 10 пасажирів. Люди в маршрутці дивом вціліли та встигли вийти з неї до початку пожежі.



На трасі біля Новомосковська легковик протаранив автобус / Фото ДСНС Дніпра

Травми отримав 65-річний чоловік та 16-річний хлопець, яких відвезли до Новомосковської центральної районної лікарні. Рятувальникам вдалося загасити вогонь, однак автобус згорів ущент.