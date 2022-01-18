Известно, что за рулем автобуса "БАЗ" находился 40-летний водитель. Он превысил скорость и врезался в ехавший перед ним бус марки "ПАЗ".

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ДТП с автобусами возле Харькова

Инцидент произошел 18 января утром на улице Центральной в селе Тернова. В результате столкновения пострадали пассажиры автобусов.

Известно, что в салоне "БАЗа" находился 31 человек. Из них 6 пассажиров получили травмы. Троих из них доставили в Чугуевскую центральную райбольницу.

Два автобуса столкнулись вблизи Харькова / Фото Нацполиции

В автобусе "ПАЗ" на момент ДТП был только водитель. По предварительной информации, он не пострадал.

Во время аварии смяло бампер автобуса "БАЗ". В другом транспортном средстве повреждена задняя часть кузова.

В аварии с автобусами возле Харькова травмировались пассажиры / Фото Нацполиции

На месте работали полицейские. Факт ДТП на Харьковщине зарегистрировали и устанавливают обстоятельства происшествия.

Смертельное ДТП вблизи Днепра

Недавно в Днепропетровской области произошло жуткое ДТП с участием легковушки и автобуса. Автомобиль "ВАЗ" врезался в маршрутку с людьми, после столкновения транспортные средства загорелись.

В ДТП возле Днепра погиб водитель авто, который выехал на встречную полосу движения. На момент аварии в салоне автобуса находились 10 пассажиров. Люди в маршрутке чудом уцелели и успели выйти из нее до начала пожара.

На трассе возле Новомосковска легковушка протаранила автобус / Фото ГСЧС Днепра

Травмы получил 65-летний мужчина и 16-летний парень, которых отвезли в Новомосковскую центральную районную больницу. Спасателям удалось потушить огонь, однако автобус сгорел дотла.