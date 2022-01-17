По словам заместителя городского головы Харькова по вопросам здравоохранения Светланы Горбуновой-Рубан, состояние малышей до сих пор тяжелое. Их продолжат лечить.

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Ранее 3-летнюю девочку врачи скорой госпитализировали с переломом бедер. Ее уже прооперировали и планируют перевести в детское травматологическое отделение №17.

В другом отделении городской больницы Харькова ребенка продолжат лечить. Ей нужно пройти курс реабилитации.

Пострадавшей в ДТП возле Харькова 3-летней девочке стало лучше / Скриншот с видео

Состояние 3-летнего мальчика также улучшилось. Медики отключили его от аппарата искусственной вентиляции легких.

Ребенок может дышать и есть самостоятельно. В то же время у него диагностировали другие травмы – перелом предплечья и проблемы с почкой.

Малыш до сих пор в стабильно тяжелом состоянии. Сейчас его оставили в отделении детской нейрохирургии.

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