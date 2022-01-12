Предварительно известно, что на трассе столкнулись 2 легковых автомобиля – Kia Optima и Toyota Camry. В салонах авто находилось 5 человек.
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ДТП на окружной Харькова
По словам директора Центра экстренной помощи и медицины катастроф Виктора Забашты, в ДТП погибли 3 взрослых. В одном из авто находилось 2 детей, которые получили травмы.
На окружной Харькова после столкновения авто с такси погибли 3 человека / Фото Суспільного
3-летних мальчика и девочку отправили в 4-ю больницу скорой и неотложной помощи Харькова. У них диагностировали травмы средней степени тяжести.
Двоих детей с травмами доставили в больницу / Фото полиции Харькова
Известно, что в дорожно-транспортном происшествии погибла 30-летняя женщина, мать детей. Также – 34-летний водитель KIA и 31-летний водитель такси.
Авария с такси
В полиции Харьковской области объяснили, что происшествие произошло на трассе Киев-Харьков-Довжанский. Водитель легковушки выехал на встречную полосу и врезался в такси, которое двигалось по своей полосе.
Водитель легковушки выехал на встречную полосу и врезался в такси / Фото полиции Харькова
Из видео, обнародовавших очевидцы происшествия, видно, что произошло лобовое столкновение KIA и такси "30-40". Местный телеграмм-канал "СТО Харьков" сообщил, что самый большой удар получил именно KIA.
В службе такси пока не предоставили информацию о ДТП возле Харькова. Однако известно, что в салоне такси вместе с водителем и матерью находились дети.
На окружной Харькова такси столкнулось с авто: смотрите видео
На месте происшествия работали спасатели отряда спецназначения, учебное подразделение Национального университета гражданской защиты на спасательных авто и пожарные на пожарной автоцистерне. С помощью спецсредств они извлекли тела из разбитых автомобилей и передали правоохранителям.
Тела погибших в ДТП возле Харькова извлекали спасатели / Фото ГСЧС Харькова
Смертельное ДТП в Одессе
Другая трагедия произошла в Одессе 11 января. Грузовик с нетрезвым водителем на скорости снес легковушку.
Водитель авто пытался избежать столкновения и свернуть с дороги. Однако он среагировал лишь за мгновение до столкновения.
Грузовик на скорости врезался в автомобиль / Фото с телеграмма "Х*** Одесса"
После того как фура врезалась в Skoda, завалила электроопору на выезде из города. В результате полученных травм 58-летний водитель легковушки скончался до приезда медиков.