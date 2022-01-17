За словами заступниці міського голови Харкова з питань охорони здоров’я Світлани Горбунової-Рубан, стан малюків досі тяжкий. Їх продовжать лікувати.

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Стан здоров'я сиріт

Раніше 3-річну дівчинку лікарі швидкої госпіталізували з переломом стегон. Її уже прооперували та планують перевести у дитяче травматологічне відділення №17.

У іншому відділенні міської лікарні Харкова дитину продовжать лікувати. Їй потрібно пройти курс реабілітації.



Постраждалій у ДТП біля Харкова 3-річній дівчинці стало краще / Скриншот з відео

Стан 3-річного хлопчика також покращився. Медики вже відключили його від апарата штучної вентиляції легень.

Дитина може дихати та їсти самостійно. Водночас в нього діагностували інші травми – перелом передпліччя та проблеми з ниркою.

Малюк досі в стабільно тяжкому стані. Наразі його залишили у відділенні дитячої нейрохірургії.

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