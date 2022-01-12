Про це заявив адвокат і доктор юридичних наук Олександр Бакумов. Він переконаний, що до смертельної ДТП біля Харкова опосередковано причетна й судова система.

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Не перше порушення

За словами адвоката, порушник вилетів на зустрічну смугу та забрав життя двох молодих батьків. Раніше на нього вже складали адміністративні протоколи.

Лише восени 2021 року він зробив 3 порушення. У всіх випадках водій сів за кермо у стані алкогольного сп'яніння.

Жоден з цих протоколів не розглянув суд! Жоден!,

– наголосив Бакумов.

Суди завантажені

Юрист переконаний, що якби суд належним чином опрацював хоча б одну справу, смертельної ДТП можна було б уникнути. Ймовірно, водій би навіть не перебував за кермом у той момент.

Однак безкарність підштовхнула його й далі сідати за кермо. У такий спосіб він загубив життя 2 людей.

"Держава знищила Феміду, тепер Феміда не захистила наших громадян", – підкреслив Бакумов.

Він додав, що суди не змогли розглянути справи через завантаженість. В установах катастрофічно бракує суддів, тож здійснювати правосуддя просто немає кому.

Авто влетіло в таксі біля Харкова: коротко

12 січня на окружній дорозі Харкова лоб в лоб зіткнувся автомобіль KIA з таксі.

Внаслідок автопригоди загинули обидва водії та дружина таксиста.

В салоні Toyota Camry перебувало двоє 3-річних дітей, які отримали травми.

Постраждалих малюків доставили в лікарню, одного з них уже прооперували.

В осиротілих дітей ще залишилися бабусі та дідусі з обох боків.

Текст публікації Олександра Бакумова у фейсбуці:

"На окружній Харкова чергове вбивство. До якого причетна і судова система.

Порушник, який вилетів на зустрічну смугу і забрав життя двох молодих батьків, лише за осінь мав три адміністративні протоколи за 130 статтею КУпАП – керування у стані алкогольного сп'яніння.

Жоден з цих протоколів не був розглянутий судом! Жоден! Якби у суду хоч до одного із цих матеріалів "дійшла черга", порушника не мало бути б в цьому місці і в цей час на дорозі. Тож він продовжував сідати за кермо, порушувати, поки не згубив молоду українську родину.

Держава знищила Феміду, тепер Феміда не захистила наших громадян.

Зараз у лікарні у тяжкому стані двоє маленьких осиротілих діток, їм лише по 3 роки. Молимося за їхні життя і здоров'я!"