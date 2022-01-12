Об этом заявил адвокат и доктор юридических наук Александр Бакумов. Он убежден, что к смертельному ДТП возле Харькова косвенно причастна и судебная система.

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Не первое нарушение

По словам адвоката, нарушитель вылетел на встречную полосу и унес жизни двух молодых родителей. Ранее на него уже составляли административные протоколы.

Только осенью 2021 года он совершил 3 нарушения. Во всех случаях водитель сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Ни один из этих протоколов не рассмотрел суд! Ни один!

– подчеркнул Бакумов.

Суды загружены

Юрист убежден, что если бы суд должным образом обработал хотя бы одно дело, смертельного ДТП можно было бы избежать. Вероятно, водитель бы даже не находился за рулем в тот момент.

Однако безнаказанность подтолкнула его и дальше садиться за руль. Таким образом он погубил жизни 2 человек.

"Государство уничтожило Фемиду, теперь Фемида не защитила наших граждан", – подчеркнул Бакумов.

Он добавил, что суды не смогли рассмотреть дела из-за загруженности. В учреждениях катастрофически не хватает судей, поэтому осуществлять правосудие просто некому.

Авто влетело в такси возле Харькова: коротко

12 января на окружной дороге Харькова лоб в лоб столкнулся автомобиль KIA с такси.

В результате ДТП погибли оба водителя и жена таксиста.

В салоне Toyota Camry находилось двое 3-летних детей, получивших травмы.

Пострадавших малышей доставили в больницу, одного из них уже прооперировали.

У осиротевших детей еще остались бабушки и дедушки с обеих сторон.

Текст публикации Александра Бакумова в фейсбуке:

"На окружной Харькова очередное убийство. К которому причастна и судебная система.

Нарушитель, который вылетел на встречную полосу и унес жизни двух молодых родителей, только за осень имел три административных протокола по 130 статье КУоАП – управление в состоянии алкогольного опьянения.

Ни один из этих протоколов не был рассмотрен судом! Ни один! Если бы у суда хоть до одного из этих материалов "дошла очередь", нарушителя не должно было быть бы в этом месте и в это время на дороге. Поэтому он продолжал садиться за руль, пока не погубил молодую украинскую семью.

Государство уничтожило Фемиду, теперь Фемида не защитила наших граждан.

Сейчас в больнице в тяжелом состоянии двое маленьких осиротевших деток, им только по 3 года. Молимся за их жизнь и здоровье!"