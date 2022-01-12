В службе такси "30-40" заявили, что на момент аварии водитель Toyota Camry не был на работе. Он использовал арендованный автомобиль с личной целью.

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Обстоятельства ДТП с такси возле Харькова

По словам директора компании Руслана Сайфулина, 31-летний таксист вез из дома жену и детей. После он должен был завезти авто на техосмотр и выехать на линию.

Данные с GPS-трекера показали, что водитель не нарушил никаких правил дорожного движения. Он ехал по своей полосе со скоростью 75 километров в час.

Таксист перевозил жену и детей / Фото полиции Харькова

Столкновение произошло, когда авто находилось на кольцевой дороге Харькова. По предварительной информации, водитель КИА решил совершить обгон и выехал на встречную полосу. Именно там произошло лобовое столкновение с такси.

Дети остались без родителей

На месте погибли оба водителя и 29-летняя жена таксиста. 3-летние двойняшки, которые находились в салоне с родителями получили травмы, их отправили в больницу.

Водители и пассажирка такси погибли на месте ДТП / Фото ГСЧС Харькова

Руслан Сайфулин сообщил, что одного ребенка уже прооперировали, его состояние стабильное. Касательно другого ребенка информации пока нет. У маленьких харьковчан остались бабушки и дедушки.

Директор службы такси выразил соболезнования родственникам погибших. Он заявил, что предприятие окажет финансовую помощь на погребение экс-работника и его жены, а также покроет расходы на лечение детей.

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