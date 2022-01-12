У службі таксі "30-40" заявили, що на момент аварії водій Toyota Camry не був на роботі. Він використав орендований автомобіль з особистою метою.
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Обставини ДТП з таксі біля Харкова
За словами директора компанії Руслана Сайфуліна, 31-річний таксист віз із дому дружину та дітей. Опісля він мав завезти авто на техогляд та виїхати на лінію.
Дані з GPS-трекера показали, що водій не порушив жодних правил дорожнього руху. Він їхав своєю смугою зі швидкістю 75 кілометрів на годину.
Таксист перевозив дружину та дітей / Фото поліції Харкова
Зіткнення відбулося, коли авто перебувало на кільцевій дорозі Харкова. За попередньою інформацією, водій КІА вирішив здійснити обгін та виїхав на зустрічну смугу. Саме там відбулося лобове зіткнення з таксі.
Діти залишилися без батьків
На місці загинули обидва водії та 29-річна дружина таксиста. 3-річні двійнята, які перебували в салоні з батьками отримали травми, їх відправили до лікарні.
Водії та пасажирка таксі загинули на місці ДТП / Фото ДСНС Харкова
Руслан Сайфулін повідомив, що одну дитину вже прооперували, її стан стабільний. Щодо іншої малолітньої інформації наразі немає. У маленьких харків'ян залишилися бабусі та дідусі.
Директор служби таксі висловив співчуття родичам загиблих. Він заявив, що підприємство надасть фінансову допомогу на поховання експрацівника та його дружини, а також покриє витрати на лікування дітей.
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