Ця новина вкрай колихнула місцевих і вони почали збирати матеріальну допомогу рідним загиблих і дітям. 13 січня їм вже передали 300 тисяч гривень.

До теми Смертельна ДТП з таксі на окружній Харкова: рідні просять про допомогу осиротілим двійнятам

"Харків'яни просто неймовірні"

Пост про збір про допомогу розмістили в місцевому телеграм-каналі за день до цього. За одну ніч надійшло понад 240 тисяч гривень. Також 2 тисячі доларів небайдужі люди передали організаторам збору особисто.



Відділення лікарні, де лікують двійнят / Фото телеграму "Труха"

Дякую кожному з вас! У вас велике серце! Харків'яни просто неймовірні!,

– написали в підсумку благодійної акції.

У лікарні родичам загиблих батьків передали першу частину грошей. А іншу вручили пізніше, оскільки так безпечніше.



Передали кошти рідним потерпілих / Фото телеграму "Труха"

Коротко про цю трагічну аварію

На дорозі зіткнулися таксі та легковик KIA. Таксист у цей день не працював, а віз робочим автомобілем своїх дітей і дружину. Швидкість його авто становила 75 кілометрів на годину. Важливо, що в транспорті не було дитячих крісел.

KIA вилетів на зустрічну та відбулося лобове зіткнення. Одразу загинули 3 людини – водії та дружина таксиста. Дітей госпіталізували до лікарні з багатьма переломами та іншими жахливими травмами.

У прокуратурі наступного дня розповіли, що керманич KIA раніше не раз порушував правила. Тільки за минулу осінь його 3 рази ловили за кермом у стані сп'яніння. Він ще сплачував штраф за зберігання невеликої кількості наркотиків.

Читайте повний текст телеграму "Труха":

Зустрілися у невідкладній роботі з бабусею Іриною Володимирівною та найближчими родичами постраждалих дітей Передали бабусі зібрані 300 тисяч гривень!

Дякую кожному з вас за чуйність. Гроші реально потрібні. У Дениса стабільно важкий стан, операція за операцією Кров поки не потрібна. Вибачте за такий фотозвіт, але зі зрозумілих причин всі обличчя замазані (адмін посередині). Величезна подяка кожному передплатнику від сім'ї! Усі гроші підуть на тривале лікування дітей!