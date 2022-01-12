Згодом розповіли, в якому стані постраждалі діти, які залишилися сиротами. На жаль, травми у них справді серйозні.

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Стан вкрай важкий

Розповів деталі засновник служби таксі "30-40" Руслан Сайфулін. Він розповів, що за життя пацієнтів наразі боряться лікарі. Вони перебувають у стабільно тяжкому стані в реанімації.

А в міськраді Харкова назвали травми дітей:

у хлопчика – тяжка травма голови, перелом черепа, забиття мозку та перелом стегна;

у дівчинки — переломи обох стегон.

Мчав на великій швидкості

Зокрема, про це говорив засновник служби таксі "30-40" Руслан Сайфулін. Він зазначив, що його працівник керував орендованим Toyota Camry. Проте користувався ним з особистою метою — перевозив свою родину.



Автомобіль тоді був не на лінії, він використовував транспортний засіб в особистих цілях. Це не заборонено. Після чого він мав приїхати, пройти технічний огляд, медичний огляд і вийти на лінію,

– сказав Сайфулін

Також чоловік зазначив, що швидкість авто сягала 75 кілометрів на годину. Про це свідчать дані GPS-трекера, який був встановлений у легковику. Слід зазначити, що дитячих крісел у салоні не було.

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