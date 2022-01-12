Згодом розповіли, в якому стані постраждалі діти, які залишилися сиротами. На жаль, травми у них справді серйозні.
Зауважте ДТП на окружній Харкова: водія KIA восени тричі ловили п'яним за кермом, – адвокат
Стан вкрай важкий
Розповів деталі засновник служби таксі "30-40" Руслан Сайфулін. Він розповів, що за життя пацієнтів наразі боряться лікарі. Вони перебувають у стабільно тяжкому стані в реанімації.
А в міськраді Харкова назвали травми дітей:
- у хлопчика – тяжка травма голови, перелом черепа, забиття мозку та перелом стегна;
- у дівчинки — переломи обох стегон.
Мчав на великій швидкості
Зокрема, про це говорив засновник служби таксі "30-40" Руслан Сайфулін. Він зазначив, що його працівник керував орендованим Toyota Camry. Проте користувався ним з особистою метою — перевозив свою родину.
Автомобіль тоді був не на лінії, він використовував транспортний засіб в особистих цілях. Це не заборонено. Після чого він мав приїхати, пройти технічний огляд, медичний огляд і вийти на лінію,
– сказав Сайфулін
Також чоловік зазначив, що швидкість авто сягала 75 кілометрів на годину. Про це свідчать дані GPS-трекера, який був встановлений у легковику. Слід зазначити, що дитячих крісел у салоні не було.
Головне про цю аварію
- На окружній дорозі лоб у лоб зіткнулися таксі та автомобіль KIA.
- Ще до приїзду швидкої одразу загинули обидва водії та дружина таксиста.
- Постраждалих малюків доставили в лікарню та почали проводити операції.
- В осиротілих дітей ще залишилися бабусі та дідусі з обох боків.
- Водія KIA раніше вже ловили на порушеннях ПДР і водінні напідпитку.