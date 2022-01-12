Впоследствии рассказали, в каком состоянии пострадавшие дети, которые остались сиротами. К сожалению, травмы у них действительно серьезные.

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Состояние крайне тяжелое

Рассказал детали основатель службы такси "30-40" Руслан Сайфулин. Он рассказал, что за жизнь пациентов сейчас борются врачи. Они находятся в стабильно тяжелом состоянии в реанимации.

А в горсовете Харькова назвали травмы детей:

у мальчика – тяжелая травма головы, перелом черепа, ушиб мозга и перелом бедра;

у девочки — переломы обоих бедер.

Мчался на большой скорости

В частности, об этом говорил основатель службы такси "30-40" Руслан Сайфулин. Он отметил, что его работник управлял арендованным Toyota Camry. Однако пользовался им с личной целью – перевозил свою семью.



Автомобиль тогда был не на линии, он использовал транспортное средство в личных целях. Это не запрещено. После чего он должен был приехать, пройти технический осмотр, медицинское освидетельствование и выйти на линию,

– сказал Сайфулин.

Также мужчина отметил, что скорость авто достигала 75 километров в час. Об этом свидетельствуют данные GPS-трекера, который был установлен в легковушке. Следует отметить, что детских кресел в салоне не было.

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