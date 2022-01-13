Эта новость крайне тронула местных и они начали собирать материальную помощь родным погибших и детям. 13 января им уже передали 300 тысяч гривен.

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"Харьковчане просто невероятные"

Пост о сборе помощи разместили в местном телеграм-канале за день до этого. За одну ночь поступило более 240 тысяч гривен. Также 2 тысячи долларов неравнодушные люди передали организаторам сбора лично.



Отделение больницы, где лечат двойняшек / Фото телеграма "Труха"

Спасибо каждому из вас! У вас большое сердце! Харьковчане просто невероятные!

– написали в итоге благотворительной акции.

В больнице родственникам погибших родителей передали первую часть денег. А другую вручили позже, поскольку так безопаснее.



Передали средства родным пострадавших / Фото телеграма "Труха"

Коротко об этой трагической аварии

На дороге столкнулись такси и легковушка KIA. Таксист в этот день не работал, а вез рабочим автомобилем своих детей и жену. Скорость авто составляла 75 километров в час. Важно, что в транспорте не было детских кресел.

KIA вылетел на встречку и произошло лобовое столкновение. Сразу погибли 3 человека: водители и жена таксиста. Детей госпитализировали в больницу со многими переломами и другими ужасными травмами.

В прокуратуре на следующий день рассказали, что водитель KIA ранее не раз нарушал правила. Только за минувшую осень его 3 раза ловили за рулем в состоянии опьянения. Он еще платил штраф за хранение небольшого количества наркотиков.

Читайте полный текст телеграма "Труха":

Встретились в неотложной работе с бабушкой Ириной Владимировной и ближайшими родственниками пострадавших детей. Передали бабушке собраные 300 тысяч гривен!

Спасибо каждому из вас за отзывчивость. Деньги реально нужны. У Дениса стабильно тяжелое состояние, операция за операцией. Кровь пока не нужна. Извините за такое фото, но по понятным причинам все лица замазаны (админ посередине). Огромная благодарность каждому подписчику от семьи! Все деньги пойдут на длительное лечение детей!