Сейчас эти дети находятся в тяжелом состоянии в больнице. Поэтому 13 января семья 3-летних мальчика и девочки публично попросила о материальной помощи.

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Помощь крайне необходима

СМИ об этом сообщили со ссылкой на бабушку и дедушку детей. Также о намерении помочь семье рассказали в службе такси, работник которой погиб.

Телеграмм "Труха" пишет, что две бабушки сейчас дежурят в больнице скорой и неотложной медицинской помощи. Родственники планируют оформить опекунство, однако пока это не самое важное. Поскольку дети находятся в крайне тяжелом состоянии.

Обратите внимание! Всех, кто имеет возможность, попросили присылать средства на карту погибшего отца двойняшек: 5168 7573 8090 1605 (Деревянко Владимир Федорович).

Главное об этой трагедии

Таксис в этот день не работал, но вез на рабочем автомобиле свою семью – двух деток и жену. Данные GPS-трекера свидетельствуют о том, что его скорость была 75 километров в час. При этом в транспорте не было детских кресел.

Им на встречу вылетела легковушка KIA и произошло ужасное столкновение. Как следствие, сразу погибли оба водителя и жена таксиста. Дети попали в больницу с многочисленными переломами и другими травмами.

Впоследствии в прокуратуре рассказали, что руководитель KIA ранее много раз нарушал правила. В частности, его только за осень 3 раза ловили за рулем в состоянии опьянения. Также он был оштрафован за хранение небольшого количества наркотического вещества.