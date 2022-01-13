Оба водителя и жена таксиста скончались на месте. Двое 3-летних детей выжили, но получили серьезные травмы.

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Состояние пострадавших в аварии

По словам заместителя Харьковского городского головы Светланы Горбуновой-Рубан, мальчика и девочку с многочисленными переломами и травмами отвезли в больницу. В этот же день медики провели операции.

Известно, что мальчику удалили селезёнку и зашили печень. Врачам удалось стабилизировать состояние детей, однако оно остается тяжелым.

У осиротевших малышей остались две бабушки, дедушка и тетя. Родные дежурят в больнице у детей. Вскоре они планируют оформить опеку над внуками.

Материальная помощь

В Харьковской мэрии заявили, что окажут финансовую поддержку семье, в которой погибли оба родителя. Городские врачи также предлагают свою профессиональную помощь.

Как пояснила Светлана Горбунова-Рубан, после выписки из стационара малышей переведут в специализированную больницу №5. Директор Харьковского дельфинария предложила дельфинотерапию для реабилитации детей.

"Городсовет и подчиненные ему больницы полностью отвечают за процесс лечения и берут на себя все расходы", – заявила Горбунова-Рубан.

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Авария с такси возле Харькова: коротко