Оба водителя и жена таксиста скончались на месте. Двое 3-летних детей выжили, но получили серьезные травмы.
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Состояние пострадавших в аварии
По словам заместителя Харьковского городского головы Светланы Горбуновой-Рубан, мальчика и девочку с многочисленными переломами и травмами отвезли в больницу. В этот же день медики провели операции.
Известно, что мальчику удалили селезёнку и зашили печень. Врачам удалось стабилизировать состояние детей, однако оно остается тяжелым.
У осиротевших малышей остались две бабушки, дедушка и тетя. Родные дежурят в больнице у детей. Вскоре они планируют оформить опеку над внуками.
Материальная помощь
В Харьковской мэрии заявили, что окажут финансовую поддержку семье, в которой погибли оба родителя. Городские врачи также предлагают свою профессиональную помощь.
Как пояснила Светлана Горбунова-Рубан, после выписки из стационара малышей переведут в специализированную больницу №5. Директор Харьковского дельфинария предложила дельфинотерапию для реабилитации детей.
"Городсовет и подчиненные ему больницы полностью отвечают за процесс лечения и берут на себя все расходы", – заявила Горбунова-Рубан.
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Авария с такси возле Харькова: коротко
- На кольцевой Харькове произошло лобовое столкновение автомобиля KIA Optima и такси Toyota Camry.
- Водитель такси использовал арендованную машину для перевозки жены и детей.
- Водитель KIA совершал обгон и на скорости врезался в Toyota.
- Адвокат Александр Бакумов заявил, что водителя KIA несколько раз ловили на вождении авто в нетрезвом состоянии. Его также поймали на вождении без прав и хранении наркотиков.
- Родные погибших просят небезразличных помочь финансово и поддержать осиротевших близнецов.