Он будет содержаться под стражей без возможности внесения залога. Такое решение вынес Шевченковский районный суд Черновцов.
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В Государственном бюро расследований уточнили, что в рамках досудебного расследования было назначено 15 экспертиз. Большинство из них уже завершены, а соответствующих выводов достаточно, чтобы сообщить о подозрении. Следствие установило, что автомобиль таможенника двигался с превышением скорости, а сам он был пьяным.
Что угрожает подозреваемому
Недуга раньше работал инспектором таможенного поста "Вадул – Сирет" Буковинской таможни. Сейчас его уже уволили с этой должности. Утром 30 декабря мужчине сообщили о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшего смерть потерпевшего.
Жуткая авария на Буковине: что известно
- Трагический инцидент произошел еще в августе 2021 года в селе Припрутье. Водитель Opel Insignia допустил столкновение с автомобилем Audi и сбежал с места. Выяснилось, что это таможенник Вадим Недуга.
- Тогда 21-летняя пассажирка Audi погибла на месте, а сам водитель – получил травмы. Ранее Недугу уже судили из-за нетрезвого вождения. В 2016 году он попал в аварию, где погиб пассажир его авто.
- Недуга работал на Черновицкой таможне, как и его отец Валерий. Ранее мужчина также занимал должности на Львовской и Галицкой таможнях.