Він перебуватиме під вартою без можливості внесення застави. Таке рішення ухвалив Шевченківський районний суд Чернівців.
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У Державному бюро розслідувань уточнили, що у межах досудового розслідування було призначено 15 експертиз. Більшість із них уже завершені, а відповідних висновків – достатньо, аби повідомити про підозру. Слідство встановило, що авто митника рухалося із перевищенням швидкості, а сам він – був п'яним.
Що загрожує підозрюваному
Недуга раніше працював інспектором митного поста "Вадул – Сірет" Буковинської митниці. Наразі його вже звільнили з цієї посади. Зранку 30 грудня чоловіку повідомили про підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху у стані алкогольного сп'яніння, яке спричинило смерть потерпілого.
Моторошна аварія на Буковині: що відомо
- Трагічний інцидент стався ще у серпні 2021 року в селі Припруття. Водій Opel Insignia допустив зіткнення з автомобілем Audi та втік з місця. З'ясувалося, що це – митник Вадим Недуга.
- Тоді 21-річна пасажирка Audi загинула на місці, а сам водій – зазнав травм. Раніше Недугу вже судили через нетверезе водіння. У 2016 році він потрапив в аварію, в якому загинув пасажир його авто.
- Недуга працював на Чернівецькій митниці, як і його батько Валерій. Раніше чоловік також обіймав посади на Львівській та Галицькій митницях.