Він перебуватиме під вартою без можливості внесення застави. Таке рішення ухвалив Шевченківський районний суд Чернівців.

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У Державному бюро розслідувань уточнили, що у межах досудового розслідування було призначено 15 експертиз. Більшість із них уже завершені, а відповідних висновків – достатньо, аби повідомити про підозру. Слідство встановило, що авто митника рухалося із перевищенням швидкості, а сам він – був п'яним.

Що загрожує підозрюваному

Недуга раніше працював інспектором митного поста "Вадул – Сірет" Буковинської митниці. Наразі його вже звільнили з цієї посади. Зранку 30 грудня чоловіку повідомили про підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху у стані алкогольного сп'яніння, яке спричинило смерть потерпілого.

Зверніть увагу! Санкція статті, яку інкримінують колишньому митнику, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

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