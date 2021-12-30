Это случилось примерно в 18:45, однако детали правоохранители рассказали уже на следующий день. В результате инцидента было 2 пострадавших.

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Никогда не получал права

По данным полиции, юному водителю 17 лет и он является местным жителем. Следует отметить, что он никогда не получал ни одного водительского удостоверения.

Парень не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он врезался в автобус БАЗ. За рулем общественного транспорта был 43-летний житель Сокаля.



Автомобиль, который врезался в маршрутку / Фото Нацполиции

Пострадала пассажирка автобуса

После аварии на место немедленно прибыла скорая помощь. Врачам пришлось госпитализировать 41-летнюю пассажирку автобуса, а также водителя легковушки. Пока неизвестно, какие именно травмы они получили.



Пострадавшую пассажирку госпитализировали / Фото Нацполиции

Могут ли кого-то наказать

Правоохранители начали расследовать эту аварию. Пока дело имеет квалификацию: "Нарушение правил безопасности дорожного движения", однако в результате травм средней тяжести.

Каковы возможные наказания:

штраф от 3 400 до 8 500 гривен;

исправительные работы на срок до 2 лет;

арест на срок до 6 месяцев;

или ограничение свободы на срок до 3 лет;

лишение права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

Другое ДТП в этот день

В Днепре вечером 28 декабря произошла крайне ужасная авария с трамваем. Электротранспорт неожиданно сошел с рельсов и сбил женщину.

Женщина-пешеход получила крайне тяжелые травмы и погибла на месте происшествия. Впоследствии обнародовали видео этой аварии.

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