Це трапилося приблизно о 18:45, однак деталі правоохоронці розповіли вже наступного дня. Внаслідок інциденту було 2 потерпілих.

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Ніколи не отримував права

За даними поліції, юному водію 17 років і він є місцевим жителем. Слід зазначити, що він ніколи не отримував жодного водійського посвідчення.

Хлопець не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу. Там він врізався в автобус БАЗ. За кермом громадського транспорту був 43-річний мешканець Сокаля.



Автомобіль, який врізався в маршрутку / Фото Нацполіції

Постраждала пасажирка автобуса

Після аварії на місце негайно прибула швидка допомога. Лікарям довелося госпіталізувати 41-річну пасажирку автобуса, а також водій легковика. Наразі невідомо, яких саме травм вони зазнали.



Потерпілу пасажирку госпіталізували / Фото Нацполіції

Чи можуть когось покарати

Правоохоронці почали розслідувати цю аварію. Наразі справа має кваліфікацію: "Порушення правил безпеки дорожнього руху", однак яке призвело до травмувань середньої важкості.

Які можливі покарання:

штраф від 3 400 до 8 500 гривень;

виправні роботи на строк до 2 років;

арештом на строк до 6 місяців;

або обмеженням волі на строк до 3 років;

позбавлення права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

Інша ДТП у цей день

У Дніпрі ввечері 28 грудня сталася вкрай жахлива аварія з трамваєм. Електротранспорт несподівано зійшов із рейок і збив жінку.

Пішохідка зазнала вкрай важких травм і загинула на місці події. Згодом оприлюднили відео цієї аварії.

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