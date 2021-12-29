Захищати чоловіка прибігла його дружина, яка обіймає одну з ключових посад у Міністерстві освіти й науки України. За даними спільноти "Київ оперативний", жінку звуть Галина Клиневич, вона очолює сектор внутрішнього аудиту у міністерстві.

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На сайті МОН Клиневич дійсно значиться начальницею відділу, а у її е-декларації вказані дані чоловіка – Кучера Миколи Петровича.

Машини в декларації немає

ДТП сталася ввечері 28 грудня у Солом'янському районі Києва. Kia, за кермом якої перебував чоловік чиновниці, завдало дуже серйозного удару двом автівкам.

При спілкуванні з винуватцем аварії патрульні помітили, що він п'яний. Втім, проходити освідування водій фактично не став. Він лише на словах погоджувався подути у драгер, але насправді не робив цього.

Поліцейським чоловік погрожував своїми зв'язками та проблемами.

Згодом на місці аварії з'явилася сама посадовиця Міносвіти.

Свідки події кажуть, що чиновниця та її чоловік робили все, аби уникнути відповідальності за аварію. Kia Sorento, на якому їхав Микола Кучер, немає у декларації Клиневич. У фінансовому звіті жінка вказала лише Hyundai IX 35 2013 року випуску.

Дивіться відео з п'яним водієм-чоловіком посадовиці МОН: