За скоєне директор лісгоспу постане перед судом. Обвинувальний акт вже скерували до суду.

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Втік з місця ДТП, хоч міг допомогти: деталі трагічної події

Слідчі, що 20 січня близько 19 години 20 січня дівчинка разом з мамою та братом поверталися з магазину у селі Лоєва Надвірнянського району на Івано-Франківщині.

Сім'я йшла вздовж узбіччя. У цей час керівник лісгоспу, перебуваючи за кермом службового авто, на затяжному повороті порушив правила дорожнього руху, не обрав безпечної швидкості та виїхав на узбіччя, де збив дівчинку. Дитина отримала важке поранення. Але посадовець, маючи змогу їй допомогти, залишив місце ДТП.

Через отримані травми дівчинка померла у лікарні.

Тепер посадовця обвинувачують у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої, а також у свідомому залишенні без допомоги особи, яка перебуває в небезпечному для життя стані. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

А на Хмельниччині за смертельне ДТП судять митника

Своєю чергою працівники Територіального управління ДБР Хмельницького закінчили досудове розслідування стосовно колишнього інспектора Буковинської митниці ДМС, який вчинив смертельне ДТП напідпитку.

16 серпня 2021 року близько 6 години ранку у селі Припруття Чернівецького району митник на власному авто виїхав на зустрічну смугу руху, де зіштовхнувся з іншим легковим авто. Пасажирка зустрічного транспортного засобу загинула на місці аварії.

Інспектор митниці втік з місця події та переховувався від слідства. Наприкінці року йому повідомили про підозру та взяли під варту без права внесення застави. Встановлено, що посадовець перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння. Чоловіка звільнили із Держмитслужби. Тепер йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

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