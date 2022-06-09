Відповідну інформацію оприлюднили росЗМІ. Інцидент трапився 8 червня на московській вулиці Сретенка.

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Авто депутата Держдуми збило людину

РосЗМІ написали, що автомобіль, у якому на задньому сидінні їхав керівник фракції "Справедливої Росії – За правду" в Держдумі Сергій Миронов, збив кур'єра на велосипеді, який був на пішохідному переході на вулиці Стрітенка в районі будинку №19.

Попередньо відомо, що потерпілого чоловіка з травмою ноги забрала швидка допомога. Окрім цього, російські пропагандисти пояснили, як саме відбулась аварія. Зокрема:

на вулиці Стрітенка діє односторонній рух;

також там є дві лінії призначені для громадського транспорту;

з відеокамер видно, як автомобіль депутата намагався об'їхати затор, виїхавши на одну із смуг для громадського транспорту;

при цьому в автомобілі була увімкнена мигалка;

саме в цей час на пішохідний перехід нібито велосипедом виїхав кур'єр;

водій на кермом автомобіля депутата наїхав на чоловіка.

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До речі, сам депутат цю інформацію підтвердив, проте сказав, що самої аварії не бачив.

"Сам факт зіткнення я не бачив, бо у машині завжди працюю з документами. Як тільки це сталося, водій вийшов, побачив, що велосипедист живий і травмована нога. Коли мені про це повідомили, я попросив викликати швидку допомогу та ДІБДР. Ми чекали на приїзд тих і інших", – написав у телеграмі сам Миронов.

Окрім цього, на камери спостереження потрапило, як його водій взяв з багажника викрутку та відкрутив номера, а також зняв мигалку.

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