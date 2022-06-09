Соответствующую информацию обнародовали РосСМИ. Инцидент произошел 8 июня на столичной улице Сретенко.

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Авто депутата Госдумы сбило человека

РосСМИ написали, что автомобиль, в котором на заднем сиденье ехал руководитель фракции "Справедливой России – За правду" в Госдуме Сергей Миронов, сбил курьера на велосипеде, находившемся на пешеходном переходе на улице Сретенко в районе дома №19.

Предварительно известно, что потерпевшего мужчину с травмой ноги забрала скорая помощь. Кроме этого, российские пропагандисты объяснили, как произошла авария. В частности:

на улице Сретенко действует одностороннее движение;

также есть две линии предназначенные для общественного транспорта;

с видеокамер видно, как автомобиль депутата пытался объехать пробку, выехав на одну из полос для общественного транспорта;

при этом в автомобиле была включена мигалка;

именно в это время на пешеходный переход якобы на велосипеде выехал курьер;

автомобиль депутата наехал на мужчину.

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Кстати, сам депутат эту информацию подтвердил, но сказал, что самой аварии не видел.

"Сам факт столкновения я не видел, потому что в машине всегда работаю с документами. Как только это произошло, водитель вышел, увидел, что велосипедист жив и травмирована нога. Когда мне об этом сообщили, я попросил вызвать скорую помощь и ГИБДД. Мы ждали. приезд тех и других", – написал в телеграмме сам Миронов.

Кроме того, на камеры наблюдения попало, как его водитель взял из багажника отвертку и открутил номера, а также снял мигалку.

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