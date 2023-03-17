Деталі розповів начальник нацполіції області Руслан Дударець на брифінгу. Відомо, що територію навколо суду обгородили.

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Дударець розповів, що чоловік пришов до зали судового засідання, де якраз обирали вирок його сину. На пункті пропуску його зупинили працівники охорони і запитали про заборонені предмети.

Він дістав з кишені гранату і показав, що вона в нього є. Після перемовин з охороною, яка відмовлялася його пускати, він вийшов до арки, що біля вхідних дверей до Апеляційного суду. Ми провели з ним перемовини, він добровільно віддав гранату і травматичний пістолет,

– зазначив начальник нацполіції області.

Дії чоловіка кваліфікують за статтею про незаконне поводження зі зброєю. Максимальне покарання, яке йому може загрожувати, – до 8 років позбавлення волі. Однак це ще має вирішити суд.

Дударець додав, що людей не евакуйовували, оскільки зробити це безпечно не було можливості, бо вхід до Апеляційного суду лише через арку, де і стояв чоловік з гранатою. Натомість людей перемістили в інше приміщення суду на безпечну відстань.

Чоловік хотів потрапити до сина

У цей момент суд обирав запобіжний захід сину чоловіка з гранатою. Попередньо, хлопцю обрали запобіжний захід за вчинення воєнного злочину. Чоловік, який ледь не підірвав приміщення суду, висловлював невдоволення рішенням служителів Феміди.

Додамо, що раніше у місті Балта, що в Одеській області, в руках у дівчинки вибухнула граната. Неповнолітню госпіталізували. Інцидент трапився 15 лютого вдома, де проживає дитина. Вже 16 лютого поліція відкрила дві кримінальні справи через подію.

Попередньо відомо, що дівчина знайшла на віконному відливі власного будинку невідомий предмет, який вибухнув у неї в руках. На місце інциденту прибули криміналісти та фахівці вибухотехнічної служби. Там вони виявили рештки вибухонебезпечного предмета, які направили на експертизу.