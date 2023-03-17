Подробности рассказал начальник нацполиции области Руслан Дударец на брифинге. Известно, что территорию вокруг суда огородили.

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Дударец рассказал, что мужчина пришел в зал судебного заседания, где как раз выносили приговор его сыну. На пункте пропуска его остановили работники охраны и спросили о запрещенных предметах.

Он достал из кармана гранату и показал, что она у него есть. После переговоров с охраной, которая отказывалась его пускать, он вышел к арке возле входной двери в Апелляционный суд. Мы провели с ним переговоры, он добровольно отдал гранату и травматический пистолет,

– отметил начальник нацполиции области.

Действия мужчины квалифицируют по статье о незаконном обращении с оружием. Максимальное наказание, которое ему может угрожать – до 8 лет лишения свободы. Однако это еще предстоит решить суду.

Дударец добавил, что людей не эвакуировали, поскольку сделать это безопасно не было возможности, потому что вход в Апелляционный суд только через арку, где и стоял мужчина с гранатой. Зато людей переместили в другое помещение суда на безопасное расстояние.

Мужчина хотел попасть к сыну

В этот момент суд избирал меру пресечения сыну мужчины с гранатой. Предварительно, парню избрали меру пресечения за совершение военного преступления. Мужчина, едва не подорвавший помещение суда, выражал недовольство решением служителей Фемиды.

Добавим, что ранее в городе Балта в Одесской области в руках у девушки взорвалась граната. Несовершеннолетнюю госпитализировали. Инцидент произошел 15 февраля в доме, где проживает ребенок. Уже 16 февраля полиция открыла два уголовных дела в связи с происшествием.

Предварительно известно, что девушка нашла на оконном отливе собственного дома неизвестный предмет, взорвавшийся у нее в руках. На место инцидента прибыли криминалисты и специалисты по взрывотехнической службе. Там они обнаружили остатки взрывоопасного предмета, которые были направлены на экспертизу.