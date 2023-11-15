Инцидент произошел вечером 14 ноября на улице Алитуской. Правоохранители получили вызов около 16:40 и оперативно приехали на место.
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Какая участь постигла нарушителя
По данным полиции, правоохранители получили сообщение, что по улице Алитуской неизвестный мужчина держал в руках предмет, похожий на боеприпас. Туда быстро приехали патрульные, которые вызвали следственно-оперативную группу. Впоследствии правоохранители установили, что нарушителем оказался местный житель 1980 года рождения. Мужчину задержали, а боеприпас у него изъяли. Полиция сообщила, что это была страйкбольная граната.
В медийном пространстве были сообщения о том, что мужчина шел по улице с гранатой. Однако "Кременчугская газета" со ссылкой на собственные источники пишет, что этот нарушитель вошел именно в военкомат и начал угрожать. Более того, по информации издания, он даже выдернул чеку, когда находился внутри. В результате местного жителя вывели из здания ТЦК и СП и ждали вместе с ним полицию.
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