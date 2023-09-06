Увидев стражей порядка, мужчина сел в машину и начал уезжать. Его удалось задержать, выстрелив в колесо машины.

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Чем завершилась стрельба в Кропивницком

Сегодня (6 сентября – 24 Канал), благодаря точным действиям патрульных полицейских, удалось предотвратить человеческие жертвы в Кропивницком. Нетрезвый мужчина в центре города на АЗС угрожал людям взорвать гранату. Как оказалось потом, только на словах. Но в тот момент угрозу воспринимали как реальную,

– заявил глава Национальной полиции Украины.

Иван Выгивский рассказал, что, заметив полицию, мужчина начал убегать. Далее стражи порядка пытались остановить и заблокировать автомобиль беглеца, но тот продолжал ехать.

"Тогда один из правоохранителей произвел выстрел в колесо из табельного оружия – благодаря этому злоумышленник был остановлен и задержан. И, как следствие, не навредил жизни и здоровью людей", – объяснил Выгивский.

Генерал полиции заверил, что это задержание является примером того, почему для защиты граждан и обеспечения безопасной среды полицейские должны иметь при себе и без боязни целесообразно использовать огнестрельное оружие.

"И этот вопрос не может быть дискуссионным", – подытожил Выгивский.

Стрельба в Кропивницком: смотрите видео​

В Днепре патрульный застрелил мужчину

Дискуссии о целесообразности оружия у полицейских, другие обсуждения действий полиции и поступков людей в обществе начались после того, как патрульные полицейские в Днепре остановили машину из-за нарушения правил дорожного движения. Это произошло 29 августа на проспекте Ивана Мазепы.

Сначала женщина, сидевшая за рулем Jaguar и мужчина возле нее говорили с патрульными. Затем беседа переросла в конфликт с применением силы.

После того как началась потасовка и мужчина с авто ударил патрульную, ее коллега выстрелил и убил нападающего. Им оказался 39-летний Джумбери Силогава Джумберович. В машине также находились дети, которые впоследствии рассказали матери, что их отец был пьян перед инцидентом. Подробнее о трагедии читайте за ссылкой.