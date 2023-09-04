Об этом рассказала мать детей и бывшая жена водителя Наталья Силогава. Она отметила, что мужчина уже не впервые садился за руль пьяным.

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Женщина отметила, что была в делах, когда дети позвонили по телефону и рассказали, что, мол, папа хочет повезти их на море на три дня и отметить день рождения. Дети отметили, что отец отдал приказ им собираться срочно.

Меня это не удивило. Но я действительно чувствовала, мне было не спокойно, я даже расплакалась, но не звонила им, чтобы не расстраивать,

– сказала Наталья Силогава.

Она также отметила, что не знала, что ее бывший муж находился в нетрезвом состоянии. Однако она отметила, что подобные случаи с вождением в нетрезвом состоянии происходили у отца ее детей не в первый раз.

"Я детям говорю, чего вы мне не сказали, что папа пьян?! Они ответили: мам, мы ему доверяем, мы не боялись с ним ехать", – подчеркнула она.

Женщина рассказала, что во время инцидента в машине была не она, а девушка ее бывшего мужа. По ее словам, в настоящее время ее дети – 14-летний Давид и 12-летний Джумбери нуждаются в психологической помощи и вскоре ребята начнут заниматься со специалистами.

Следует отметить, что в Государственном бюро расследований сообщили журналистам, что выводов экспертизы о том, был ли погибший пьяным, по состоянию на 4 сентября, нет.

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