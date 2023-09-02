Полицейская Анастасия объявила о сборе на своей странице в инстаграме, пишет 24 Канал. Она написала, что открыла сбор средств на лечения и адвокатов.

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Патрульная полицейская собрала почти 1 миллион гривен

"Прошу всех небезразличных принять участие в сборе, чтобы мы смогли покрыть все расходы на лечение и адвокатские услуги. Мы должны бороться за справедливость", – написала Анастасия.

По состоянию на 2 сентября патрульной полицейской удалось собрать более 922 тысяч гривен.


Патрульная полицейская в Днепре собрала почти 1 миллион гривен / Скриншот из инстаграммы полицейской

В Днепре полицейский застрелил мужчину: подробности

  • 29 августа в Днепре полицейский застрелил мужчину – 38-летнего Джумбери Силогаву. Инцидент произошел в результате того, что водитель авто, который остановили патрульные, нарушил правила ПДД. О нарушениии ПДД свидетельствуют видео с уличных камер наблюдения, опубликованные полицией.
  • По данным правоохранителей, мужчина сопротивлялся после того, как патрульные остановили его автомобиль, в котором за рулем уже была женщина, а не мужчина, как было видно из камер наблюдения.
  • Застрелившего мужчину полицейского задержали и отстранили от исполнения обязанностей. Ему выдвинули подозрение в преднамеренном убийстве и превышении служебных полномочий.
  • 31 августа избрали меру пресечения в виде домашнего ареста, хотя прокурор ходатайствовал об аресте на 60 дней без возможности внести залог. Защитники патрульного считают подозрение относительно умышленного убийства необоснованным.
  • Адвокат полицейского Юлия Сегеда просит СМИ освещать судебный процесс и саму ситуацию очень взвешенно.
  • Патрульный получил черепно-мозговую травму, медики оценивают его состояние как средней тяжести. Именно по состоянию здоровья он не смог приехать на судебное заседание и был на нем онлайн. Свою вину не признает. По словам адвоката, он еще не в состоянии свободно перемещаться: когда поднимается и садится, то ощущает головокружение.