В результате выстрела патрульного нападающий скончался на месте. Теперь в сети появилось видео правонарушения, с которого все и началось.
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На кадрах за рулем видно мужчину
На кадрах видно, что на перекрестке проспекта Нигояна и улицы Орловской водитель Jaguar нарушил правила дорожного движения, повернув налево с правого ряда.
После этого за нарушителем поехал автомобиль патрульных, находившихся неподалеку.
Момент правонарушения: смотрите видео
Также за стеклом можно разглядеть, что машиной управлял мужчина, а женщина сидит слева от него. Однако на видео, которое снимали из салона машины уже позже, было видно, что на месте водителя сидит женщина. Так что существует версия, что она могла поменяться местами с мужем, чтобы его не оштрафовали.
Нарушение произошло в 16:54, а стрельба произошла около 18:00 на перекрестке проспекта Ивана Мазепы и улицы Авиационной.
На кадрах видно, что за рулем мужчина / @dnepr_operative
Что известно о стрельбе в Днепре
- Ужины 29 августа на проспекте Ивана Мазепы в Днепре патрульные остановили автомобиль Jaguar из-за правонарушения, однако между водителем и стражами порядка вспыхнул конфликт.
- Мужчина напал на патрульную и начал ее избивать, а затем и другого патрульного. После этого один из правоохранителей использовал табельное огнестрельное оружие. Согласно данным прокуратуры, он выстрелил трижды в спину.
- Муж погиб на месте, а руководство полиции назначило служебное расследование по фактам умышленного убийства и превышения должностных полномочий.
- В настоящее время патрульных отстранили от исполнения обязанностей, а стрелявшего полицейского задержали.
- В Офисе генпрокурора также заявили, что пассажиры машины отказались выйти из автомобиля, из-за чего правоохранители начали силой извлекать их из авто и использовали газовый баллончик.
- В настоящее время решается вопрос по поводу сообщения о подозрении полицейскому, который применил табельное оружие.