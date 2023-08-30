Внаслідок пострілу патрульного нападник помер на місці. Тепер у мережі з'явилось відео правопорушення, з якого все і почалось.
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На кадрах за кермом видно чоловіка
На кадрах видно, що на перехресті проспекту Нігояна та вулиці Орловської водій Jaguar порушив правила дорожнього руху, повернувши ліворуч з правого ряду.
Після цього за автомобілем поїхала автівка патрульних, які перебували неподалік.
Момент правопорушення: дивіться відео
Також за склом можна роздивитись, що машиною керував саме чоловік, а жінка сидить ліворуч від нього. Проте на відео, яке знімали з салону машини вже пізніше, було видно, що на місці водія сидіть жінка. Тож існує версія, що вона могла помінятись місцями з чоловіком, щоб його не оштрафували.
Порушення трапилось о 16:54, а стрілянина сталася близько 18:00 на перехресті проспекту Івана Мазепи та вулиці Авіаційній.
На кадрах видно, що за кермом чоловік / @dnepr_operative
Що відомо про стрілянину у Дніпрі
- Вечері 29 серпня на проспекті Івана Мазепи у Дніпрі патрульні зупинили автомобіль Jaguar через правопорушення, однак між водієм та правоохоронцями спалахнув конфлікт.
- Чоловік напав на патрульну та почав її бити, а потім й іншого патрульного. Після цього один з правоохоронців використав табельну вогнепальну зброю. Згідно з даними прокуратури, він вистрілив тричі у спину.
- Чоловік загинув на місці, а керівництво поліції призначило службове розслідування за фактами умисного вбивства та перевищення службових повноважень.
- На цей час патрульних відсторонили від виконання обов'язків, а поліцейського, який стріляв, затримали.
- У Офісі Генпрокурора також заявили, що пасажири машини відмовились вийти з автівки, через що правоохоронці почали силою витягували їх з авто та використали газовий балончик.
- Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру поліцейському, який застосував табельну зброю.