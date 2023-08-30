Внаслідок пострілу патрульного нападник помер на місці. Тепер у мережі з'явилось відео правопорушення, з якого все і почалось.

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На кадрах за кермом видно чоловіка

На кадрах видно, що на перехресті проспекту Нігояна та вулиці Орловської водій Jaguar порушив правила дорожнього руху, повернувши ліворуч з правого ряду.

Після цього за автомобілем поїхала автівка патрульних, які перебували неподалік.

Момент правопорушення: дивіться відео

Також за склом можна роздивитись, що машиною керував саме чоловік, а жінка сидить ліворуч від нього. Проте на відео, яке знімали з салону машини вже пізніше, було видно, що на місці водія сидіть жінка. Тож існує версія, що вона могла помінятись місцями з чоловіком, щоб його не оштрафували.

Порушення трапилось о 16:54, а стрілянина сталася близько 18:00 на перехресті проспекту Івана Мазепи та вулиці Авіаційній.

На кадрах видно, що за кермом чоловік / @dnepr_operative

Що відомо про стрілянину у Дніпрі