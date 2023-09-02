Поліцейська Анастасія оголосила про збір на своїй сторінці в інстаграмі, пише 24 Канал. Вона написала, що відкрила збір коштів на лікування та адвокатів.

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Патрульна поліцейська зібрала майже 1 мільйон гривень

"Прошу всіх не байдужих долучитись до збору, щоб ми змогли покрити всі витрати на лікування та адвокатські послуги. Ми маємо боротися за справедливість", – написала Анастасія.

Станом на 2 вересня патрульній поліцейській вдалося зібрати понад 922 тисячі гривень.



Патрульна поліцейська у Дніпрі зібрала майже 1 мільйон гривень / Скриншот з інстаграму поліцейської

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