Поліцейський, який застрелив чоловіка у Дніпрі, теж отримав травми. Стан його здоров'я лікарі оцінюють як середньої тяжкості.

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Патрульний отримав черепно-мозкову травму

Адвокатка поліцейського Юлія Сегеда заявила, що загиблий водій напав на нього та наніс черепно-мозкову травму.

Середньої тяжкості – так його стан оцінюють медики. У нього черепно – мозкова травма. Він ще не в змозі вільно переміщуватись, коли він підіймається і сідає, то у нього – запаморочення,

– сказала вона.

За її словами, патрульний відчуває на собі наслідки серйозної травми.

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