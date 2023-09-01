Полицейский, застрелившего мужчину в Днепре, тоже получил травмы. Состояние его здоровья врачи оценивают как среднюю тяжесть.
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Патрульный получил черепно-мозговую травму
Адвокат полицейского Юлия Сегеда заявила, что погибший водитель напал на него и нанес черепно-мозговую травму.
Средней тяжести – так его состояние оценивают медики. У него черепно – мозговая травма. Он еще не в состоянии свободно перемещаться, когда он поднимается и садится, то у него – головокружение,
– сказала она.
По ее словам, патрульный испытывает на себе последствия серьезной травмы.
Полицейский застрелил мужчину в Днепре: последние новости
- Во вторник 29 августа в ходе конфликта патрульный застрелил мужчину в Днепре. Мужчина проявлял неповиновение и применял против правоохранителей силу. Водитель не отреагировал на требование правоохранителей остановиться. Патрульные отправились за автомобилем и смогли перехватить нарушителей на проспекте Ивана Мазепы.
- На опубликованном видео видно, что впоследствии женщина вышла наружу и попыталась отбить мужчину у правоохранителей. Известно, что при попытке задержания мужчина напал сначала на полицейский – он ударил ее в лицо. Впоследствии он бросил ее коллегу-патрульного через себя на асфальт. После броска пассажир авто побежал в сторону полицейского и водителя.
- Полицейский был задержан и отстранен от исполнения обязанностей в тот же день. Относительно него уже открыли 2 уголовных производства – ему выдвинули подозрение в умышленном убийстве и превышении служебных полномочий. Максимальный срок наказания по этим статьям – до 15 лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.