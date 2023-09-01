Полицейский, застрелившего мужчину в Днепре, тоже получил травмы. Состояние его здоровья врачи оценивают как среднюю тяжесть.

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Патрульный получил черепно-мозговую травму

Адвокат полицейского Юлия Сегеда заявила, что погибший водитель напал на него и нанес черепно-мозговую травму.

Средней тяжести – так его состояние оценивают медики. У него черепно – мозговая травма. Он еще не в состоянии свободно перемещаться, когда он поднимается и садится, то у него – головокружение,

– сказала она.

По ее словам, патрульный испытывает на себе последствия серьезной травмы.

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