Как отмечают местные СМИ, произошел смертельный инцидент на улице Ивана Мазепы. Предварительно сообщают, что патрульные остановили автомобиль Jaguar для проведения проверки.

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Вспыхнул конфликт

Отмечают, что между правоохранителями и водителем иномарки разразился конфликт. После чего, говорят журналисты, водитель напал на патрульную и стал ее избивать. Затем он принялся за другого патрульного.

К несчастью, драка завершилась стрельбой. Пишут, что один из правоохранителей воспользовался табельным огнестрельным оружием. К сожалению, от полученных травм водитель автомобиля скончался на месте.

Медики пытались спасти мужчину

Как отмечают СМИ, мужчина получил два огнестрельных ранения. За его жизнь пытались бороться медики. Впрочем, травмы, которые он получил, оказались несовместимыми с жизнью.

Что говорят в полиции

В патрульной полиции Днепропетровской области пишет, что на месте работают все профильные службы. Речь идет о следственно-оперативной группе, криминалистах, а также сотрудниках ДБР. Они в рамках уголовного производства займутся установлением всех обстоятельств инцидента.

Известно, что руководство Нацполиции назначило служебное расследование. Оно касается факта применения патрульным полицейским табельного огнестрельного оружия. К настоящему времени обоих патрульных отстранили от исполнения их служебных обязанностей.

Накануне в Киеве обнаружили мертвым полковника СБУ. Его обнаружили в собственном кабинете.

Нашли мертвым полковника СБУ: что известно