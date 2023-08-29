Як зазначають місцеві ЗМІ, стався смертельний інцидент на вулиці Івана Мазепи. Попередньо повідомляють, що патрульні зупинили автомобіль Jaguar, щоб провести перевірку.

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Спалахнув конфлікт

Зазначають, що між правоохоронцями та водієм іномарки спалахнув конфлікт. Після чого, кажуть журналісти, водій напав на патрульну та почав її бити. Потім він взявся за іншого патрульного.

На жаль, бійка завершилася стріляниною. Пишуть, що один з правоохоронців скористався табельною вогнепальною зброєю. На жаль, від отриманих травм водій автомобіля помер на місці.

Медики намагалися врятувати чоловіка

Як зазначають ЗМІ, чоловік зазнав двох вогнепальних поранень. За його життя намагалися боротися медики. Втім, травми, яких він зазнав, виявилися несумісними з життям.

Що кажуть у поліції

У патрульній поліції Дніпропетровської області пишуть, що на місці працюють усі профільні служби. Йдеться про слідчо-оперативну групу, криміналістів, а також співробітників ДБР. Вони у рамках кримінального провадження займуться встановленням усіх обставин інциденту.

Відомо, що керівництво Нацполіції призначило службове розслідування. Воно стосується факту застосування патрульним поліцейським табельної вогнепальної зброї. На цей час обох патрульних відсторонили від виконання їхніх службових обов'язків.

Напередодні у Києві знайшли мертвим полковника СБУ. Його виявили у власному кабінеті.

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