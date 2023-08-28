Обставини смерті співробітника СБУ вивчаються у рамках кримінального провадження, яке розслідують слідчі Національної поліції України. Про це у коментарі 24 Каналу повідомила пресслужба СБУ.
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Знайшли мертвим у робочому кабінеті
У пресслужбі зазначили, що СБУ висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого співробітника. Також там додали, що надають максимальне сприяння Нацполіції для повного, об’єктивного та неупередженого розслідування.
Перед цим видання "Телеграф" заявило, посилаючись на джерела в правоохоронних органах, що співробітника СБУ знайшли у його робочому кабінеті з вогнепальним пораненням голови. Припускається, що він застрелився з пістолета Макарова — своєї табельної зброї.
У ЗМІ припускають, що йдеться про полковника Служби безпеки України Дмитра Бакаєва, який працював заступником начальника управління спецзв’язку.
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