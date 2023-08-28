Про це пише політолог Олексій Голобуцький. Як приклад, він наводить дві останні спецоперації військової контррозвідки СБУ: вдалі удари по складу в Криму та аеродрому в Курську.
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Спецоперації СБУ в Криму та Росії підривають бойовий потенціал ворога і мають значний вплив на хід війни. В Росії більше немає безпечних місць, а Крим стає болем бою, де в прямому сенсі горить земля під ногами окупантів,
– підкреслює Голобуцький.
На думку експерта, останні удари мали важливе військове значення.
"Знищення складу боєприпасів в окупованому Криму, зменшує їх доставку на фронт та значно ускладнює логістику ворога. Росіяни змушені ще далі відсувати свої склади. Удар по аеродрому в Курську демонструє, що Росія не може там безпечно тримати військові літаки. Крім того, уражено системи ППО, які є надзвичайно цінними в нинішніх умовах", – акцентує політолог.
Починаючи з лютого минулого року підрозділи СБУ вже знищили техніки ворога більш ніж на півтора мільярда доларів. І цей досвід треба переймати іншим військовим,
– резюмує експерт.
Коротко про останні спецоперації СБУ
- Раніше стало відомо, що військова контррозвідка СБУ провела дві успішні операції. В окупованому Криму завдали удару по 126 бригаді Чорноморського флоту Росії: уражено склад боєприпасів, десятки одиниць техніки та ліквідована значна кількість особового складу ворога.
- На наступний день дрони СБУ завдали удару по аеродрому в Курську: відпрацювали по чотирьох літаках Су-30 та одному МІГ-29. Також уражено радари комплексу С-300 та два "Панцирі".