Об этом пишет политолог Алексей Голобуцкий. В качестве примера он приводит две последние спецоперации военной контрразведки СБУ: удачные удары по составу в Крыму и аэродрома в Курске.
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Спецоперации СБУ в Крыму и России подрывают боевой потенциал врага и оказывают значительное влияние на ход войны. В России больше нет безопасных мест, а Крым становится болью боя, где в прямом смысле горит земля под ногами окупантов,
– подчеркивает Голобуцкий.
По мнению эксперта, последние удары имели важное военное значение.
"Уничтожение состава боеприпасов в оккупированном Крыму, уменьшает их доставку на фронт и значительно усложняет логистику врага. Россияне вынуждены еще дальше отодвигать свои склады. Удар по аэродрому в Курске демонстрирует, что Россия не может там безопасно держать военные самолеты. Кроме того, поражены системы ПВО. , которые чрезвычайно ценны в нынешних условиях", – акцентирует политолог.
Начиная с февраля прошлого года, подразделения СБУ уже уничтожили техники врага более чем на полтора миллиарда долларов. И этот опыт надо перенимать другим военным,
– резюмирует эксперт.
Кратко о последних спецоперациях СБУ
- Ранее стало известно, что военная контрразведка СБУ провела две успешные операции. В оккупированном Крыму нанесли удар по 126 бригаде Черноморского флота России: поражен склад боеприпасов, десятки единиц техники и ликвидировано значительное количество личного состава врага.
- На следующий день дроны СБУ нанесли удара по аэродрому в Курске : отработали по четырем самолетам Су-30 и одному МИГ-29. Также поражены радары комплекса С-300 и два "Панциря".