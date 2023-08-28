Об этом пишет политолог Алексей Голобуцкий. В качестве примера он приводит две последние спецоперации военной контрразведки СБУ: удачные удары по составу в Крыму и аэродрома в Курске.

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Спецоперации СБУ в Крыму и России подрывают боевой потенциал врага и оказывают значительное влияние на ход войны. В России больше нет безопасных мест, а Крым становится болью боя, где в прямом смысле горит земля под ногами окупантов,

– подчеркивает Голобуцкий.

По мнению эксперта, последние удары имели важное военное значение.

"Уничтожение состава боеприпасов в оккупированном Крыму, уменьшает их доставку на фронт и значительно усложняет логистику врага. Россияне вынуждены еще дальше отодвигать свои склады. Удар по аэродрому в Курске демонстрирует, что Россия не может там безопасно держать военные самолеты. Кроме того, поражены системы ПВО. , которые чрезвычайно ценны в нынешних условиях", – акцентирует политолог.

Начиная с февраля прошлого года, подразделения СБУ уже уничтожили техники врага более чем на полтора миллиарда долларов. И этот опыт надо перенимать другим военным,

– резюмирует эксперт.

Кратко о последних спецоперациях СБУ