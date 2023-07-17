Про трагедію у мережі повідомила сестра загиблого Марина Говорухіна. Вона заявила, що на тілі брата виявили багато інших травм, тому сім'я не вірить командуванню, повідомляє 24 Канал.

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Контрактника знайшли мертвим у бліндажі

Трагедія сталася у військовій частині Національної гвардії №3036, що у Дніпропетровській області. Рідні дізналися про смерть Богдана 13 червня. Сестра військовослужбовця розповіла, що братові лишалося 6 днів до довгоочікуваної відпустки, проте батько Богдана отримав повідомлення про самогубство солдата.

Командування заявило, що, ймовірно, Богдан самостійно вкоротив собі віку – "пішов у бліндаж і вистрелив у себе". Проте на тілі військового виявили інші травми, які не пов'язані з самогубством.

В телефонному спілкуванні батькові командир сказав, що невідомо що точно відбулося і потрібна експертиза. Проте тіло доставили в Кропивницький вже наступного дня. Без висновку експертизи. Був лише висновок про причину смерті "самостріл". В документі не було жодного слова про те, що у Богдана зламаний ніс та вуха, та про синці на обличчі, а також синець на біцепсі, ймовірно від прикладу. У батька є фото, що це підтверджують. Але ще раз підкреслю, жодного слова про це не було в документі від частини,

– заявила сестра загиблого.

Батько загиблого у коментарі виданню "ZMINA" заявив, що у документах також різні свідчення командування. У звіті командування сказано, що Богдан вистрелив собі у підборіддя, хоча, за словами батька, візуально постріл був у шию.

Рідні повідомили, що Богдан – не новачок в ЗСУ. Він вже двічі був у зоні АТО у 2021 й 2022 році. Повномасштабне вторгнення він також зустрів під час несення служби. Сім'я наголосила, що чоловіка не можна назвати емоційно нестабільним, тому не вірять, що він міг вчинити самогубство.

Насторожує сім'ю Говорухіних і те, що у військовій частині №3036, де служив Богдан, були випадки, коли військові відкривали вогонь по своїх. Крім того, батькові загиблого розповідали, що у частині буцімто був не один "суїцид". Проте ця інформація неперевірена, адже публічно про розслідування не повідомлялося.

Нині сім'я Богдана Говорухіна знайшла адвоката й збирається розслідувати справу.

У військовій частині почали розслідування

Військова прокуратура Східного регіону в коментарі hromadske заявила, що наразі не має інформації про самогубство, яке сталося у Дніпропетровській області. Проте пообіцяли, що інформацію будуть уточнювати.

Крім того, у військовій частині, де служив Богдан, вже почали службове розслідування. Тепер його тіло мають ексгумувати, щоб зафіксувати усі тілесні пошкодження. Хоча сім'я загиблого має фото травм, проте вони не можуть слугувати доказом. Ба більше, батько Богдана переконаний, що справу навмисно хотіли "зам'яти". Адвокат Говорухіних вже подав заяву, щоб у справі потерпілим визнали Богдана.