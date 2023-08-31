В четверг, 31 августа, около 16:00 началось заседание в Кировском районном суде, на котором должны избрать меру пресечения правоохранителю. Следует отметить, что суд запретил проводить трансляцию, однако журналисты находятся в зале.

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Заседание относительно патрульного, который застрелил мужчину



СМИ констатировали, что соответствующие службы не смогли доставить обвиняемого в зал суда из-за ухудшения его состояния здоровья. Присутствуют на заседании: судья, прокурор, три защитника патрульного, его коллеги и журналисты.

Кроме того, под зданием Кировского районного суда Днепра собралось несколько десятков правоохранителей. Как отметили в пресс-службе полиции, они пришли обеспечивать правопорядок и поддержать коллегу.

Избрание меры пресечения по делу полицейского, который застрелил мужчину / Фото "Радио Свобода"

Отметим, что прокурор требует меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Обратите внимание! Уголовное производство открыло Государственное бюро расследований по двум статьям: убийство и превышение служебных полномочий. Если суд признает патрульного виновным, ему грозит от 9 до 15 лет лишения свободы.

Детали смертельной стрельбы