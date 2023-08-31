В Киеве 31 августа начался суд над патрульным, выстрелившим в мужчину в Днепре. Коллеги о нем упоминают как о "очень хорошем парне".

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"Он полностью знал свои полномочия"

Журналисты подошли к двум женщинам, которые согласились прокомментировать ситуацию. По словам одной из них, он учился в Днепропетровском государственном университете.

Он полностью знал свои полномочия. Выполнял их на достойном уровне, поэтому считаем, что правосудие будет справедливо сегодня,

– сказала она.

По словам другой женщины, нельзя сказать, что он попал в стрессовую ситуацию, ведь это – "работа полицейского". Она убеждена, что каждый полицейский должен быть готов к тому, что ему может потребоваться применить огнестрельное оружие "в моменте, когда это предусмотрено законодательством".

В то же время одна из них призналась, что не знала патрульного лично, но по характеристикам, которые ему предоставляли его командиры, можно утверждать, что он был "хорошим человеком" и "достойным работником".

За словами журналистки патрульному всього – 21 год. Он служит в полиции уже 4 года. Скорее всего, он стал рядовым, когда был еще курсантом.

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