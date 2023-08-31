У Дніпрі 31 серпня обирають запобіжний захід патрульному, який вистрелив у чоловіка у Дніпрі. Колеги про нього згадують як про "дуже хорошого хлопця".

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"Він повністю знав свої повноваження"

Журналісти підійшли до двох жінок, які погодились прокоментувати ситуацію. За словами однієї із них, молдий патрульний він вчився у Дніпропетровському державному університеті.

Він повністю знав свої повноваження. Виконував їх на гідному рівні, тому вважаємо, що правосуддя буде справедливим сьогодні,

– сказала вона.

За словами іншої жінки, не можна сказати, що він потрапив у стресову ситуацію, адже це – "робота поліцейського". Вона переконана, що кожен поліцейський повинен бути готовим до того, що йому може бути потрібно застосувати вогнепальну зброю "у моменті, коли це передбачено законодавством".

Водночас одна із них зізналась, що не знала патрульного особисто, але за характеристиками, які йому надавали його командири, можна стверджувати, що він був "хорошою людиною" та "гідним працівником".

За словами журналістки, патрульному - лише 21 рік й він вже 4 роки служить у поліції. Найімовірніше, це тому, що він міг стати рядовим поліції на посаді курсанта.

Сьогодні вирішується, який запобіжний засід отримає патрульний. Його можуть помістити під домашній арешт або утримувати під вартою.

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