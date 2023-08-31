Прокуратура хочет, чтобы полицейский, стрелявший в Днепре, был арестован на 60 суток. Также он требует, чтобы этот патрульный был лишен права внесения залога.

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Как проходит судебное заседание

В соцсетях появился небольшой фрагмент заседания суда. На кадрах можно увидеть, что патрульный принимает участие в мероприятии дистанционно. Он не смог прийти в зал суда из-за состояния здоровья.

На видео можно увидеть, как судья поворачивает голову к монитору и зачитывает копу, который участвует онлайн, его права. Тот отвечает, что ему все понятно.

Так проходит суд над патрульным в Днепре: видео "Суспильне Днепр"

