Прокуратура хоче, щоб поліцейський, що стріляв у Дніпрі, був заарештований на 60 діб. Також вона вимагає, щоб цей патрульний був позбавлений права внесення застави.

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Як проходить судове засідання

В соцмережах з'явився невеликий фрагмент засідання суду. На кадрах можна побачити, що патрульний бере участь у заході дистанційно. Він не зміг прийти до зали суду через стан здоров’я.

На відео можна побачити, як суддя повертає голову до монітора та зачитує копу, який бере участь онлайн, його права. Той відповідає, що йому все зрозуміло.

Так проходить суд над патрульним у Дніпрі: відео "Суспільне Дніпро"

