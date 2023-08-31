Юлія Сегеда стала адвокаткою затриманого патрульного, якого обвинувачують у стрілянині в Дніпрі, ввечері 29 серпня. Переконана, що поліцейського не варто тримати під вартою.

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Що розказала адвокат

Вона наголосила: якщо ми хочемо, щоб поліція нас захищала, вона повинна вміти та не боятися захищати себе.

За словами Юлії Сегеди, поведінка загиблого не має виправдання. Жінка попросила ЗМІ поставитися дуже виважено до публікацій на цю тему.

Проте деталі поки не може розказати – посилається на таємницю слідства.

Наразі поліцейський затриманий, буде суд, на якому оберуть запобіжний захід. Але, на переконання адвокатки, немає жодної підстави тримати підозрюваного під вартою.

Ви знаєте: якщо я взяла цього підзахисного, то я для себе усвідомлюю, що я на боці справедливості,

– наголосила Юлія Сегеда.

Вона подякувала за слова підтримки для патрульних, які зараз висловлюють люди.

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