Він наголосив, що ні в якому разі не можна бити поліцейських. Варто зазначити, що загиблий провокував патрульних та навіть застосовував проти них силу.
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Важливо дотримуватися закону
Ігор Клименко наголосив, що смерть – це горе, але потрібно залишатися об'єктивним. Наразі щодо інциденту триває слідство, і саме воно має дати відповіді на всі питання.
Міністр нагадав, що якщо українці прагнуть залишатися у правовій державі, то мають підпорядковуватися певним правилам. Ніхто не має права бити поліцейських. Він додав, що потрібно навчати й дітей слідувати закону.
Клименко переконаний, що наразі саме завдяки правоохоронцям вдається зберігати порядок у країні.
Ця ситуація – серйозний прецедент. Ми живемо у воєнний час. Не завжди стабільний, але наразі контрольований. Контрольований саме завдяки зусиллям правоохоронних органів,
– написав Клименко.
Наприкінці він додав, що якщо окремі громадяни вважатимуть себе вище закону, то українців чекають темні часи. Поліція просто не зможе виконувати свої обов'язки.
Патрульний застрелив чоловіка: що відомо
- У Дніпрі 29 серпня автомобіль порушив правила дорожнього руху, та не реагував на прохання поліції зупинитися.
- Патрульні наздогнали авто, в якому перебувало 4 особи: чоловік, жінка та 2 дітей. Спочатку повідомлялося, що за кермом була жінка, проте згодом з'явилося відео, на якому видно, що керувала транспортом жінка.
- Під час спроби затримання виник конфлікт, у ході якого чоловік вдарив патрульну в обличчя, а її колегу кинув через себе на землю. Після цього правоохоронець вистрілив.
- Патрульного відсторонили від виконання обов'язків. Чоловіку вручили підозри в умисному вбивстві та перевищенні службових повноважень.