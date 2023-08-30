Він наголосив, що ні в якому разі не можна бити поліцейських. Варто зазначити, що загиблий провокував патрульних та навіть застосовував проти них силу.

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Важливо дотримуватися закону

Ігор Клименко наголосив, що смерть – це горе, але потрібно залишатися об'єктивним. Наразі щодо інциденту триває слідство, і саме воно має дати відповіді на всі питання.

Міністр нагадав, що якщо українці прагнуть залишатися у правовій державі, то мають підпорядковуватися певним правилам. Ніхто не має права бити поліцейських. Він додав, що потрібно навчати й дітей слідувати закону.

Клименко переконаний, що наразі саме завдяки правоохоронцям вдається зберігати порядок у країні.

Ця ситуація – серйозний прецедент. Ми живемо у воєнний час. Не завжди стабільний, але наразі контрольований. Контрольований саме завдяки зусиллям правоохоронних органів,

– написав Клименко.

Наприкінці він додав, що якщо окремі громадяни вважатимуть себе вище закону, то українців чекають темні часи. Поліція просто не зможе виконувати свої обов'язки.

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