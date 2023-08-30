Он подчеркнул, что ни в коем случае нельзя избивать полицейских. Следует отметить, что погибший провоцировал патрульных и даже применял против них силу.

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Важно соблюдать закон

Ігор Клименко подчеркнул, что смерть – это горе, но нужно оставаться объективным. По поводу инцидента продолжается следствие, и именно оно должно дать ответы на все вопросы.

Министр напомнил, что если украинцы стремятся оставаться в правовом государстве, должны подчиняться определенным правилам. Никто не имеет права избивать полицейских. Он добавил, что нужно обучать и детей следовать закону.

Клименко убежден, что именно благодаря правоохранителям удается сохранять порядок в стране.

Эта ситуация – серьезный прецедент. Мы живем в военное время. Не всегда стабилен, но сейчас контролируем. Контролирован именно благодаря усилиям правоохранительных органов,

– написал Клименко.

В конце он добавил, что если отдельные граждане сочтут себя выше закона, то украинцев ждут темные времена. Полиция просто не сможет выполнять свои обязанности.

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